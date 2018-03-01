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- 【新品未開封】ティ・チャラ＆ヴァルキリーセット【Funko POP】
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商品詳細
コレクション整理のため出品します。新品、未開封ですが完璧を求める方の落札は御遠慮ください。351ティ・チャラ336ヴァルキリー(コミコン2018限定)のセットになります。ティ・チャラ、ヴァルキリー共に箱に痛みがあります(写真2、3参照)バラ売りはしません。[以下検索用]マーベルMARVELブラックパンサー
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