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【新品未開封】ティ・チャラ＆ヴァルキリーセット【Funko POP】
商品番号 D51194336797
商品名

【新品未開封】ティ・チャラ＆ヴァルキリーセット【Funko POP】
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 1,634 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コレクション整理のため出品します。新品、未開封ですが完璧を求める方の落札は御遠慮ください。351ティ・チャラ336ヴァルキリー(コミコン2018限定)のセットになります。ティ・チャラ、ヴァルキリー共に箱に痛みがあります(写真2、3参照)バラ売りはしません。[以下検索用]マーベルMARVELブラックパンサー
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