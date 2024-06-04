110 唐物 朱泥 急須 孟臣江記 在銘 茶道具 煎茶道具 中国古美術 古玩

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種類...茶道具商品名：110唐物朱泥急須刻あり孟臣江記在銘茶道具煎茶道具中国古美術古玩中国アンティークサイズ：12cm×6.1cm状態：掲載写真をご確認下さい※ご入札は慎重にお願い致します。題名の★の中は検索用などもありますのでご理解下さい。※時代・作家名・状態・材質等は主観に基づき確定するものではありません。古物中心の出品の為、全て漏らさず情報を掲載することは困難です。よって画像や説明文以外にも汚れスレなど経年損傷あることを前提の入札とし、与えられた画像と説明より入札者の見識による総合的な価値判断に基づいて入札されたものであると判断致します。その為、万が一掲載画像と説明文の情報の遺漏、誤記があった場合においても入札後及び商品受取後にその点を事由とした入札の取消、返品はお受けできません。予めご了承ください。※当方の希望価格と隔たりがある場合は、終了前にやむなく取下げさせて頂く場合がございます。※いたずら入札が増えたため、新規・評価の内容が良くない方は、当方の判断で入札を取り消させて頂く場合がございますのでご了承ください。※画像は現物を撮影しておりますが、照度、遮光、モニターによっては実物と色目が異なって見えることがありますのでご注意ください。キャンセル、返品できません。