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- 新品 音叉 432ヘルツ バイオソニックス 432Hz 正規品
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商品詳細
商品内容：432Hz説明書（英語） 日本語解説書アメリカBIOSONICS社の音叉です。現在の大衆音楽（ポップス、歌謡曲など）はA440Hzで構成され作られています。このA432Hzを使用してギター、チェロ、バイオリンなどのあらゆる楽器を調律させることができます。A432Hzはピタゴラススパイラル（黄金比）に基づいています。ギターの五弦をこのチューナーで調律すると、ソルフェジオ周波数と共鳴するチューニングが可能です。ジョン・レノン（イマジン）はソルフェジオ周波数でレコーディングされたと伝えられています。YouTubeやCDなどで聴くダイナミックレンジには限界があるので、より拡い音周波を実感する場合生音が最適です。#ヒーリング #浄化 #癒し #音治療 #ソルフェジオ周波数#tuningfork#音叉#アンリッシュ
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