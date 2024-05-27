

画家竹村忠一郎さんの可愛い過ぎる子猫ちゃんの作品『窓辺の子猫』-



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画家竹村忠一郎さんの可愛い過ぎる子猫ちゃんの作品『窓辺の子猫』



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諏訪憲二作 猫のポートレート-



画家竹村忠一郎さんの可愛い過ぎる子猫ちゃんの作品『窓辺の子猫』



Composition UH』 絵画・現代アート・鉛筆画・原画・額縁付-



画家竹村忠一郎さんの可愛い過ぎる子猫ちゃんの作品『窓辺の子猫』-



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箱根の彫刻の森美術館やギャラリーで取り扱いのある、画家の竹村忠一郎さんの作品『窓辺の子猫』となります。木製のしっかりとしたゴージャスな額縁であり、絵が映えます。窓際のヨーロッパ風のフェンス近くにちょこんとお座りする子猫が可愛い過ぎます。箱に入れて保管しておりましたので新品です。インテリアが映えますし、猫ちゃんに癒されます。◯竹村忠一郎・1927大阪生まれ・1955京都美大西洋画科卒・1955二紀会展に入選、以後毎回出品・1973箱根彫刻の森美術館に作品が買い上げ・1974以降外遊5回、伊勢丹等での個展◯サイズ 縦37,横30,奥行5.5他にも出品中#Kevinの部屋西洋画 レオナルド藤田 レオナルドフジタアンティークヴィンテージvintageantiquefigurines美術工芸古美術骨董仏具古美術古道具アートギャラリー モダニズムモダンアート アフリカンアート アジアン雑貨 芸術 茶道具 美術館現代アートアートartミッドセンチュリー フィギュリンフィギュアディズニー北欧雑貨 アメリカントイアメリカン雑貨 昭和レトロ 大正 明治 ロマン 人形 古着ブロンズ像 オルネドファイユ フィギュリンビスクドール ロイヤルドルトンロイヤルウースターロイヤルアルバート マイセンロイヤルクラウンダービーエインズレイウェッジウッドムラノロイヤルコペンハーゲン ウェッジウッドビレロイ＆ボッホリアドロ ハマースレイ イッタラバードイッタラヤマギワアラビアマリメッコアレッシーリサラーソングスタフスベリ エリックホグラングンナーニールンドコスタボダムラノ アアルト イッタラバード ロールストランド スティグリンドベリバルズ コンランショップ 伊万里 古伊万里 瀬戸ノベルティアマブロ 器 ホルムストック NIKKOシノワズリ ケンジントンキャット焼物 陶器 花瓶 小物入れ 日本民藝館 フラワーベースノリタケ 村上隆 シボネピエットロンハーマン ジャーナルスタンダード スターバックス バーニーズニューヨークユナイテッドアローズ トモローランドビームス セレブ絵画の種類···油彩画・油絵主題···動物主な画材···油彩絵の具