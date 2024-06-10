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- 【即購入⭕️】TREASURE ツアートートバッグ
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商品詳細
K-POPアイドルTREASUREJAPANARENATOUR2022-2023トートバッグです。ペン卒したため出品させていただきます。1度使用しましたがそれ以降袋に入れしまっていました。※撮影の際分かりやすくするため袋からは出しました。こちら画像3、4、5枚目にのせていますが使用した際地面に荷物を置いたりしていた為、少し汚れがあります。1度使用済なのと、こちらの汚れ、あくまで素人保管ということをご理解頂ける方のみご検討の程よろしくお願い致します。こちら購入後24時間以内に発送手続きの方させていただきます。折りたたんで発送します。※最初についていた外袋つきません。別のものにいれての発送です。Treasureヒョンソクジフンヨシジュンギュジェヒョクアサヒドヨンハルトジョンウジョンファンアリーナツアー京セラドームトレカイルツイルコン
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