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- 【美品】ポケモンカード サイトウ S4 116/100 HR
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商品詳細
状態はとても綺麗だと思います。梱包は折れ、水濡れ防止をした上で発送させていただきます。細かいことが気になる方は購入をお控えください。値下げには一切応じられませんのでご了承ください。私の出品欄の中にある商品を同時購入の場合は1件につき、１５０円お値引きいたしますので購入前にご連絡ください。同時購入の場合は、購入したい商品にそれぞれ「いいね」を付けてくれれば、こちらで対応いたしますので、お気軽にご相談下さい。
http://narcologia.ru/goods/calling235450.html
http://narcologia.ru/goods/waveform799517.html
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