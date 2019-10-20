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- エンターベイ 1/6 マイケル・ジョーダン ファイナル リミテッドエディション
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商品詳細
ジャンル（スポーツ選手）···バスケットボールエンターベイ 1/6NBAクラシックコレクションマイケル・ジョーダンファイナルリミテッドエディションRM-1082世界限定5000個ユニフォーム：ルーキー時代＋90年代のアウェイバージョン（赤）2種。各ユニフォーム専用素体2体（参考画像）エア・ジョーダン:14足（参考画像）日の当たらない場所で飾っていたので目立った傷などはありませんが気になる方はお控え下さい。
http://narcologia.ru/goods/freezer511298.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation559221.html
http://narcologia.ru/goods/freshman199556.html
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