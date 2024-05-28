美品　YAMAHA ヤマハ SA-50　サンバースト

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商品詳細
YAMAHAヤマハSA-50 サンバースト プレイヤーズコンディション1968年〜1970年代頃の製品です。フラットワウンドを張ってジャズギターとして使用してました。金属部は経年的なクスミ、ボディー本体は打痕（ネックのサイドに打痕（画像参照））、擦り傷などありますが、全体的には表、裏ともきれいでパーツ等もフルオリジナルです。・Toneに若干ガリ有り・オリジナルハードケース付属発送はハードケースに入れプチプチで梱包、サイズが3辺合計180〜190につきヤマト運輸で着払いとさせて頂きます。とても古い物ですので、中古品ご理解の上ご購入をお願いします。
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