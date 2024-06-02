セール中…ロドリゲス直筆サイン入り写真…顔アップ…サッカー コロンビア代表

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セール中商品…サッカー‥‥コロンビア代表ハメス・ロドリゲス…直筆サイン超大型フォト…顔アップ新品…極美品…撮影時のみ開封‥‥約254mm×203mm…サイズハメス・ダビド・ロドリゲスは、コロンビア・ククタ出身のサッカー選手。ドイツ・ブンデスリーガのバイエルン・ミュンヘンに所属し、コロンビア代表にも選出されている。ポジションはミッドフィールダー、フォワード。フォトの裏面に、シリアル番号付きの直筆サイン証明書付き…証明書も一緒にお届け致します。即購入で構いません…こちらの商品は、値下げ出来ません。こちらの商品は、他のオークションで購入した物です。ご購入のお客様は、商品の到着後…2日以内の受け取り連絡をお願い申し上げます…複数点のご購入のお客様は、同梱発送させて頂きます。ご了承ください。