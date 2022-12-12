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- 鬼滅の刃 原作缶バッジ・アクスタセット 全95個
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商品詳細
鬼滅の刃原作缶バッジアクリルスタンドのセットになります。ジャンプショップにて購入後袋に入れケースの中で保管しておりました。ケースに入れたまま発送させて頂きます。缶バッジ65種81個(被りあります)アクスタ12種14個(被りあります)反射してしまい写真が見にくく、申し訳ありませんご希望あれば写真追加します
http://narcologia.ru/goods/slide718687.html
http://narcologia.ru/goods/displease20631.html
http://narcologia.ru/goods/competitive58281.html
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