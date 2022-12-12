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鬼滅の刃 原作缶バッジ・アクスタセット 全95個
商品番号 P49424369190
商品名

鬼滅の刃 原作缶バッジ・アクスタセット 全95個
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 6,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

鬼滅の刃原作缶バッジアクリルスタンドのセットになります。ジャンプショップにて購入後袋に入れケースの中で保管しておりました。ケースに入れたまま発送させて頂きます。缶バッジ65種81個(被りあります)アクスタ12種14個(被りあります)反射してしまい写真が見にくく、申し訳ありませんご希望あれば写真追加します
http://narcologia.ru/goods/slide718687.html
http://narcologia.ru/goods/displease20631.html
http://narcologia.ru/goods/competitive58281.html

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