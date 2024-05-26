【特価品】ミュシャ「ホワイトスター」シルクスクリーンシート 版画 絵画

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アルフォンス・ミュシャ シルクスクリーン E.D 印有り 版画 絵画

ご覧頂きありがとうございます。^_^【特価品】ミュシャ「ホワイトスター」シルクスクリーンシートの出品です。☆ミュシャ「ホワイトスター」‼️☆財団エンボス印等がない為、特価‼️☆送料無料‼️☆宅急便で安心安全配送‼️☆即購入OK‼️【作品詳細】作者 アルフォンス・ミュシャ作品名 「ホワイトスター」技法 シルクスクリーン作品寸 縦約87.5cm横約31.1cm作品状態 良好サイン 刷り込みサイン有り※シートのまとめ買いは割引致します。メッセージにてご相談下さい。^_^(注)未使用品ですが長期保存のお品です。極端に神経質な方はご購入をご遠慮下さい。※シートだけの為、折れの無い様に直径15cm程に丸めて防水対策をし丁寧に梱包して速やかに発送致します。 何かご不明な点がありましたらお気軽にご連絡下さい。即購入も大歓迎です。^_^■違反行為■配送後、商品の差替返品などが発覚した場合は速かに通報し然るべき対応をさせて頂きます。マリー・ローランサン「2人の少女」リトグラフ【クリーニング済み】絵画版画 絵画 額装品 シルクスクリーン 版画 絵画 洋画 美術 芸術 アート 額装