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- 【真作】大島祥丘/猩々図/能画/能図/掛軸/名家伝来/AA-320
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商品詳細
【真作】【参考】大島祥丘 明治４０年３月２１日、島根県生れ。京都市立絵画専門学校（現、京都市立芸術大学）に学び、堂本印象に師事。日展に数回入選。「三樹社」を主宰して後進の指導と創作にあたるかたわら、県、市の美術展の審査員として活躍。平成８年死去【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙は薄汚れ、全体に汚れシミあります。表装は概ね良好です。 桐共箱付 軸丈 縦 204cm × 幅 53cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問・お値引き等のご相談がございましたら、お気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。
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