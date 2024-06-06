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絵画　油絵　画材　額縁　アート　芸術　ひまわり　夏　レトロ　ゴールド　フレーム
商品番号 K52351605743
商品名

絵画　油絵　画材　額縁　アート　芸術　ひまわり　夏　レトロ　ゴールド　フレーム
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 3,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

15年ほど前から家で飾っていた絵です。断捨離のため出品します。絵が不要な場合は−500円させて頂きますのでご連絡ください。たて　41cm横　49cm額縁の一部の色が剥げているところがあります。紐が少し汚れています。
http://narcologia.ru/goods/insignificant975182.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant959682.html
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