絵画　油絵　画材　額縁　アート　芸術　ひまわり　夏　レトロ　ゴールド　フレーム

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商品詳細
15年ほど前から家で飾っていた絵です。断捨離のため出品します。絵が不要な場合は−500円させて頂きますのでご連絡ください。たて 41cm横 49cm額縁の一部の色が剥げているところがあります。紐が少し汚れています。
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