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PSA10　ポケモンカードゲーム　MラティオスEX　049/078　RR
商品番号 L31594018550
商品名

PSA10　ポケモンカードゲーム　MラティオスEX　049/078　RR
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 3,256 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。ポケモンカードのPSA鑑定品です。私自身が鑑定に提出したものですので確実に本物です。また、証明番号に関しましては偽造防止等のため伏せておりますが、ご購入後の取引画面にてお伝えいたしますのでご安心下さい。商品状態ですが、ポケモンカードのPSA10、PSA9鑑定品は一律目立った傷や汚れなしとさせていただいております。プチプチ等で梱包し発送いたします。
http://narcologia.ru/goods/rebellion921178.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle683866.html
http://narcologia.ru/goods/traverse688326.html
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MラティオスEX(049/078 RR) | RR | ドラゴンスター | ポケモンカード
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