BTS 2ND MUSTER ミニフォト J-HOPE

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。コメント・購入手続き前に必ずプロフィール確認をお願いします。■商品説明■BTS2NDMUSTERミニフォトJ-HOPE①②④⑤※③⑥なし開封してファイルに保管しておりました。目立つ傷・汚れはありませんが、一度人の手に渡ったものなので神経質な方は購入をご遠慮ください。こちら公式のミニフォトですので、安心してご購入いただければと思います。ミニフォトが入っていたケースをご希望のかたは、購入前にコメントください。よろしくお願いします。防弾少年団RMナムジュンJINソクジンSUGAユンギJ-HOPEホソクJIMINジミンVテヒョンJUNGKOOKジョングク17520トレカ公式
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