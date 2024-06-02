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艦これ 矢矧 C2機関「ちんじゅふ。」「矢矧」お出掛けmode 新品未開封品
商品番号 A24106978473
商品名

艦これ 矢矧 C2機関「ちんじゅふ。」「矢矧」お出掛けmode 新品未開封品
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 2,767 円
在庫状況 あり

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商品詳細

C2機関「ちんじゅふ。」「矢矧」お出掛けmode艦これJAZZイベントで先行発売、三越コラボで再販の計2回のイベントのみで数量限定販売されたフィギュアです。1/7.5サイズスケールフィギュア未開封品2019年から現在絶版元値7701円写真3、4枚目は「雪の降る空に」様より引用させて頂きました。ご参考にどうぞ。長期保管品のため箱に若干の傷みありますが、全体的に綺麗です。ヤマト運輸から発送します。
http://narcologia.ru/goods/marshal78680.html
http://narcologia.ru/goods/diamond89358.html
http://narcologia.ru/goods/septet431419.html

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