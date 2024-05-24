美品 塗師「川瀬表完」作 蛍 ほたる 欅 香合 丸型 合子 お香 /漆器 茶道具

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商品詳細
塗師「川瀬表完」作蛍欅香合高さ：約3cm直径：約6.5cm付属品：共箱状態：非常に良い。汚れや傷は見当たりません。□ww49煎茶道具茶道茶道具茶器伝統工芸工芸品民陶骨董茶席裏千家輪島塗漆器漆丸香合合子香炉お香種類...茶道具
http://narcologia.ru/goods/stair404600.html
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