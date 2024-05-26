KORG Microkey2-61AIR MIDIキーボード・コントローラー

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商品詳細
※お値下げしました2019年購入、数ヶ月使用し、使いこなせず眠っていた品です。本体や箱に痛みがありますが、出品に伴いlogicproで動作確認したところ、問題なくつかえました。出品商品はキーボード本体（外箱、説明書）のみです。KORG61鍵USBMIDIキーボード・コントローラーMICROKEY261コルグ#コルグ#KORG61鍵USBMIDIキーボード・コントローラーMICROKEY261
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