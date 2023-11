藤井風☆LAATポスター☆B2サイズ ☆LOVE ALL ARENA TOUR

藤井風 ポスターLOVEALLARENATOURLAATポスターサイズ:B2(約51.5×72.8cm)未使用、ピン穴、テープ跡はございません。自宅で、丸めて筒に入れ、大切に保管しておりました。個人的にとてもキレイだと思います。※ポスター裏側は、画像②と③の様な、薄い跡がついております。ご確認お願い致しますm(__)m※画像に写っているベジ缶は、押さえに使用したのみで、含まれておりませんm(__)m※別途LASAスタジアムライブのポスターも出品しております。自宅保管品です。小さなシワやヨレ等あるかも知れません。完璧を求める方、状態に神経質な方はお控えください。HEHNLAATグッズ種類···ポスター



