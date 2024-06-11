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【真作】菅原蘇峰/二行書/七言絶句/掛軸☆宝船☆AB-590
商品番号 Y39558046485
商品名

【真作】菅原蘇峰/二行書/七言絶句/掛軸☆宝船☆AB-590
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 3,354 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【真作】【参考】菅原蘇峰【作品状態】本紙は紙本肉筆です。本紙は薄汚れ、多少の巻シワあります。表装は紙表装で、折れ、巻シワあります。軸先は鹿角です。　　　杉合せ箱付軸丈縦198㎝×幅70㎝写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「掛軸☆宝船☆」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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