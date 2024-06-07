【雅古堂】李頎「題僧房双桐」 瓷器 花瓶 大清雍正年製

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商品名 #雅古堂【雅古堂】李頎「題僧房双桐」瓷器花瓶大清雍正年製古陶磁器古賞物極細工置物擺件古董骨董古置物【時代物 古美術 骨董 骨董品 古美術 美術品 アンティーク インテリア 工芸品 古道具 彫刻 古玩 蔵品 古董】主な素材··粉彩瓷商品の寸法・重量・サイズ:・直径1.6cm・高さ28.3cm・総重量1311g※若干の誤差はご了承下さい。#雅古堂発送について:・土日祝日は、発送ができません。・ご注文いただいた商品は、翌営業日に発送いたします。・休業日にご注文いただいた場合は、翌営業日に発送させていただきます。・送料は無料であり、出品者が負担いたします。・発送方法は主にゆうパックを利用しております。即購入歓迎しております。値引き交渉はお受けしますが、手数料や送料がかかる場合がございますので、大幅な値引きはできかねることをご了承ください。ご質問やご注文に関するお問い合わせは、いつでもお気軽にご連絡ください。#時代物#古美術#骨董品#古美術#美術品#アンティーク#インテリア#工芸品#古道具#彫刻#日本#中国古美術#オークション #古玩 #伝統工芸品#蔵品#雅古堂#瓷#磁#粉彩瓷花瓶#清乾隆年製#古陶磁器主な素材...磁 瓷種類...宝瓶・花瓶