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望遠鏡
商品番号 M94790363845
商品名

望遠鏡
ブランド名 Mswirl
特別価格 税込 2,808 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スーパーハレーSR-1000Vixenとても大きな望遠鏡です。発送が難しい為、お近くにお住まいの方限定です。トラックでお届け致します。少しの錆があります。(写真3参照)磨けば綺麗になると思います。その他骨董品美術品稀少品アンティークレトロ天体望遠鏡
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