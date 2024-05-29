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ミュウツーVSTAR SAR ARS鑑定 10
商品番号 M18904615823
商品名

ミュウツーVSTAR SAR ARS鑑定 10
ブランド名 Mswirl
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ARS鑑定にて10の評価を取得したミュウツーVSTARSARです。自引きして鑑定に出したワンオーナー品です鑑定書も付属しております。鑑定評価は10ですが、ケースに初期傷や極めて微細なホコリ等付着している場合がありますので予めご了承願います。また、すり替え防止のため返品は致しかねます。
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