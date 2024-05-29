ミュウツーVSTAR SAR ARS鑑定 10

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ARS鑑定にて10の評価を取得したミュウツーVSTARSARです。自引きして鑑定に出したワンオーナー品です鑑定書も付属しております。鑑定評価は10ですが、ケースに初期傷や極めて微細なホコリ等付着している場合がありますので予めご了承願います。また、すり替え防止のため返品は致しかねます。