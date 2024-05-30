佐藤和子作　花瓶　不二窯

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商品詳細
佐藤和子さん作の花瓶になります。高島屋にて購入いたしました。箱に汚れありますが、花瓶は綺麗で汚れ無いです。三枚目に柄の写真があります。ご覧ください。上の直径約8cm下の直径約9.8cm高さ 16cm即購入◯カテゴリ···花瓶#佐藤和子#高島屋#花瓶#不二窯
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