桜とつばめ　掛軸　Y169

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桜とつばめ掛軸大正〜昭和時代位の物だそうです!詳細不明肉筆紙本軸長さ 約51Cm 縦 約197Cm 横 約45.5Cm原本縦 約136Cm 横 約34.5Cm箱無し古い物です。経年の汚れ、シワ等有りますので画像を確認の上ご理解出来る方にお願い致します。