#こちらを押すと出品中の茶入味わい深く美しい茶入れ落ち着きある仕覆素晴らしい作品です。仕覆裏側底に小さなほつれあります（写真８枚目）未使用品ですが古い物としてのご理解写真確認後のご購入お願いいたします。工芸品骨董品お好きな方もいかがでしょうか



茶道具 韓国人間国宝 柳海剛 高麗象嵌 尻張茶入 茶入れ 共箱 仕覆（荒磯緞子）



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