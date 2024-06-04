淡い紫交趾焼 お茶碗 山本一如 茶道具

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淡紫交趾焼お茶椀山本一如作共箱共布中村翠嵐師事側面、中上部に交趾模様が施されていますいっちんの技法で模様が立体的になっており、福良雀、竹、お月様がほどこされています茶碗の淡い紫の色合いがを夜をイメージさせ、お月様が金箔、金彩にて華やかに描かれています大変華やかな美しいお茶椀です高台の土の加減も素晴らしいと思います大きさも若干大きめにみえまして、お茶会の二椀目に使えるお茶椀です未使用品レベルに大変綺麗な状態です桐箱、シミが少しあります高さ7.6cm口径13.7cm高台径5cm本当に綺麗なお茶椀です、上記の事ご理解頂けます方、是非使って頂けます方、どうぞよろしくお願い致します。仕中央お茶道具