ラブライブ サンシャイン まちあるき缶バッジ 千本一 黒澤ルビィ

現在販売終了しているまちあるき缶バッジ千本一です。一度も開封せず日差しの入らない場所で保管しておりました。プチプチにて梱包し発送いたします。****購入前に必ずコメントをお願いいたします****まちあるき缶バッジ黒澤ルビィ千本一沼津港魚河岸沼津



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