MACKIE (マッキー) MIX12FX コンパクト・アナログミキサー

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商品詳細
MACKIEMIX12FXコンパクト・アナログミキサーです※自宅で保管していたものです※アマゾンで新品購入しました※数回使用しましたが、使わなくなった為出品します※底面のゴム足が1箇所欠けてます※掲載写真をご確認いただき、中古品であることをご理解の上で、ご購入のご検討をお願いいたします※付属品：本体、コード、説明書#MIX12FX#MACKIE種類···ミキサー
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