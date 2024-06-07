書道・習字用品···硯端渓、旧麻子坑「松鶴硯」大硯○縦350×横245×厚み45(mm)重量6,527g○唐木上下蓋付属○斧柯山の八合目に在る古い旧坑から採石された旧麻子坑は、水巖、坑仔巖に次ぐ端渓石で、豊かな石紋や石肌は新麻子坑とは比較にならない良石です。※旧坑、1990年代ぐらいまで採掘されていましたが、現在は閉鎖されています。●微塵青花、氷紋が現れた端渓硯で、石肌滑らかで、磨墨、発墨、保水性に優れています。1980年代に輸入された貴重な旧麻子坑大硯！●商品の発送は、メルカリ便を予定しています。



墨研】端渓硯◇旧麻子坑松鶴硯 大硯◇書道具 文房四宝 中国美術 水巖 唐硯-



中国文房四宝 ＞ 中国文房四宝【硯】 ＞ 端渓硯 麻子坑 松鶴硯



2023年最新】端渓硯 文房具の人気アイテム - メルカリ



旧老坑硯板 すずり 書道 ２つ入り 注目ブランドのギフト 51.0%OFF www ...



中国文房四宝 ＞ 中国文房四宝【硯】 ＞ 端渓硯 麻子坑 松鶴硯



中国 書書墨 端渓硯 西側諸国 おもちゃ・ホビー・グッズ ...



老坑端渓硯 硯板 /書道具 時代物 -



硯 端渓 書道具 中国-



中国美術 文房四宝 端渓硯 水眼硯 箱付 年代物 - 置物



書道硯 端渓老坑-



書家うぶ荷・中国美術 端渓大西洞 老坑水巌硯 唐木 今年も話題の 51.0 ...



端渓硯 smcint.com



中国 端渓硯 書道 時代硯-



2023年最新】端渓名硯の人気アイテム - メルカリ



中国文房四宝 ＞ 中国文房四宝【硯】 ＞ 端渓硯 麻子坑 松鶴硯