YAMAHAタム912RG

種類···YAMAHA12インチタム型番 TTー912RGサイズ 口径 12インチ 深さ 8インチ色 ブラック製造年 不明 日本製状態 打痕、ビッツ、サビ、擦り傷等があります。※dWのヘッド、ボトム（新品に近い）をお付けしました。・海外への発送には対応致しません。・最近は10インチタムを多用しているため12インチを出品致します。・パールの12インチハードケースに収納してお送りします。・スティーブガッドを目指している方如何でしょう。・写真を良くご覧いただきご決断をお願い致します。



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