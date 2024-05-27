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YAMAHAタム912RG
商品番号 A26879788153
商品名

YAMAHAタム912RG
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 16,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···YAMAHA12インチタム型番　TTー912RGサイズ　口径　12インチ　　　　深さ　8インチ色　　　ブラック製造年　不明　日本製状態　　打痕、ビッツ、サビ、擦り傷等があります。※dWのヘッド、ボトム（新品に近い）をお付けしました。・海外への発送には対応致しません。・最近は10インチタムを多用しているため12インチを出品致します。・パールの12インチハードケースに収納してお送りします。・スティーブガッドを目指している方如何でしょう。・写真を良くご覧いただきご決断をお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/interconnect691370.html
http://narcologia.ru/goods/preference260438.html
http://narcologia.ru/goods/browse544491.html

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