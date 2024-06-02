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氷室京介　サイン色紙　ゴールド
商品番号 P85461294703
商品名

氷室京介　サイン色紙　ゴールド
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 12,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きましてありがとうございます。ご購入される前にプロフィールをご一読ください。氷室京介さんのサイン色紙です。ずっと大切に保管していましたが出品することにしました。サインは、2000年前後のものです。大変貴重だと思います。恐れ入りますが、高価な物なので高額にさせていただきます。どうぞよろしくお願い致します。人気ソロアーティスト...氷室京介グッズ種類...サイン色紙
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