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LUDWIG Acrolite 14x5 ヴィンテージ　スネアドラム
商品番号 P12328606777
商品名

LUDWIG Acrolite 14x5 ヴィンテージ　スネアドラム
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 23,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LUDWIGAcrolite14x5おそらく60年代ラディックの定番モデル、アルミ製のアクロライト、ヴィンテージ　スネアドラムです。パーツにキズ、ピッツ、錆などは見られ、年式相応に経年感は有りますが、シェル自体の著しいダメージを感じる箇所も無く、鳴りも良好です。※注意→ストレイナーは演奏中には下がりませが、セットする時は少し引っかかりますので、下の方がを持って持ち上げて下さい。軽量かつ扱いやすい、オープンでマイルドなサウンドで、とても気にいっているのですが、使う機会がなかなか無いので、必要な方に使っていただきたいと思います。サイズ：14x5インチシェル：アルミニウム
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