LUDWIG Acrolite 14x5 ヴィンテージ　スネアドラム



【中古】LUDWIG / 1969 No.404 Acrolite 14x5 60年代 ラディック アクロライト スネアドラム【池袋店】



Vintage 60s Ludwig アクロライト 14x5



70s 404 Acrolite 14x5



Vintage 60s Ludwig アクロライト 14x5



Ludwig 【ヴィンテージ】1970's LM-404 ACROLITE 14



70s 404 Acrolite 14x5



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Vintage 70s Ludwig LM404 Acrolite. 14x5



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Ludwig



RARE VINTAGE 1976 LUDWIG ACROLITE 14



公式の ビンテージ Ludwig アクロライト 70年代？ 打楽器 - lotnet.com

LUDWIGAcrolite14x5おそらく60年代ラディックの定番モデル、アルミ製のアクロライト、ヴィンテージ スネアドラムです。パーツにキズ、ピッツ、錆などは見られ、年式相応に経年感は有りますが、シェル自体の著しいダメージを感じる箇所も無く、鳴りも良好です。※注意→ストレイナーは演奏中には下がりませが、セットする時は少し引っかかりますので、下の方がを持って持ち上げて下さい。軽量かつ扱いやすい、オープンでマイルドなサウンドで、とても気にいっているのですが、使う機会がなかなか無いので、必要な方に使っていただきたいと思います。サイズ：14x5インチシェル：アルミニウム