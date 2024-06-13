vstarユニバース シュリンクなし 製造番号一致 1box

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。ポケモンカード ハイクラスパック ブイスターユニバース 1boxです。新品・未開封品です。シュリンクは購入時に目の前で剥がされています。未開封のため、製造番号は一致しており、封入率は変わりません。すり替え防止の観点から、返品はお受け致しません。また、完全ランダムの商品ですので、中身での評価はご遠慮ください。即購入OK！
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