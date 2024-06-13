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vstarユニバース シュリンクなし 製造番号一致 1box
商品番号 C62503495878
商品名

vstarユニバース シュリンクなし 製造番号一致 1box
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 3,455 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。ポケモンカード　ハイクラスパック　ブイスターユニバース　1boxです。新品・未開封品です。シュリンクは購入時に目の前で剥がされています。未開封のため、製造番号は一致しており、封入率は変わりません。すり替え防止の観点から、返品はお受け致しません。また、完全ランダムの商品ですので、中身での評価はご遠慮ください。即購入OK！
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