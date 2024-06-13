SR以上　まとめ売り　17枚

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商品詳細
ポケカSR以上 まとめ売り 17枚即購入OK#ミュウ販売中一覧Soldがまばらにあるため主に汎用やSR等、他の販売中の商品を見やすくしています。ノーマル〜RRRはトラブル防止のため美品でもやや傷ありに設定しています。カードの状態で評価される方は購入をお控えください。写真の物を送らせてもらいますので写真を見て納得の上、購入お願いします。
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