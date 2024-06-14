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キティちゃん♡根付けストラップ
商品番号 W35527442687
商品名

キティちゃん♡根付けストラップ
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 7,077 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ひものよれ、紙の部分の色褪せがあるものもあります。写真右下あたりはどこのご当地キティちゃんか不明なものもあります。
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