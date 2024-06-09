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【真作】青邨/寿老人図/人物図/掛軸/名家伝来/AD-218
商品番号 B98570903192
商品名

【真作】青邨/寿老人図/人物図/掛軸/名家伝来/AD-218
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 2,484 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【真作】【参考】青邨【作品状態】本紙は紙本肉筆です。　本紙は薄汚れ、全体に汚れシミ、糊シミあります。表装は概ね良好です。　　　　紙箱付　　　　軸丈　縦　194㎝×幅　54㎝　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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【真作】青邨/寿老人図/人物図/掛軸/名家伝来/AD-218
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掛軸 在銘『寿老人 人物図』日本画 絹本 肉筆 掛け軸 a010917 | フリマアプリ ラクマ
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129th KOGIRE-KAI AUCTION CATALOG by KOGIRE-KAI - Issuu
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