【真作】青邨/寿老人図/人物図/掛軸/名家伝来/AD-218

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【真作】【参考】青邨【作品状態】本紙は紙本肉筆です。 本紙は薄汚れ、全体に汚れシミ、糊シミあります。表装は概ね良好です。 紙箱付 軸丈 縦 194㎝×幅 54㎝ 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。