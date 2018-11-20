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商品詳細
ソプラノサックス用マウスピース ユージン・ルソー クラッシック ４R（ハードラバー） です。オールドタイプです。ジャンルは、クラッシックだけでなく、私はJAZZで使っていました。音色は、深みがあり、コントロールしやすいと感じています。付属品は、写真のノーブランド リガチャーのみです。0.8mmのパッチを貼っています。外観は、リガチャーの締め痕がついていますが演奏に問題はありません。あくまで中古品ですので、その旨ご理解のある方のご購入をお願い致します。＃ソプラノサックス＃マウスピース
http://narcologia.ru/goods/Adder555475.html
http://narcologia.ru/goods/flight2928.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic900612.html
ソプラノサックス用マウスピース オールド ルソー クラッシック ４R ...
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