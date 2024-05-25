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カシオ　キーボードandヘッドホン一式
商品番号 Y85697562093
商品名

カシオ　キーボードandヘッドホン一式
ブランド名 カシオ
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···キーボード(カシオ)キーボード台　椅子　ヘッドホン(新品)メトロドーム(新品)　ピアノの本キーボードは1年使いました綺麗です初めての方にはおすすめです1年練習してピアノを購入したのでキーボード一式　メルカリに出品します
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