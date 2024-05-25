カシオ　キーボードandヘッドホン一式

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商品詳細
種類···キーボード(カシオ)キーボード台 椅子 ヘッドホン(新品)メトロドーム(新品) ピアノの本キーボードは1年使いました綺麗です初めての方にはおすすめです1年練習してピアノを購入したのでキーボード一式 メルカリに出品します
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