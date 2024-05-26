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- ヴィンテージバービー スキッパー #1901 redsensation 1963
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商品詳細
沢山の出品からご覧くださりありがとうございます(^_^)ヴィンテージバービーバービーの妹スキッパー日本製美品+アウトフィット大変綺麗なヴィンテージスキッパーちゃんです。髪の毛も艶々でさらりとしています。リップのペイントが少し剥がれているように見えます。お顔と腕が少し濃くなっています。アウトフィットのワンピースも張りがありとてもきれいです。おしりの刻印©1963MATTELL.INCスキッパーちゃん本体ワンピース、帽子、靴下、パンプス(片方割れあり)のセットになります。大変古いお人形ですのでヴィンテージにご理解頂ける方のみよろしくお願いいたします((^_^)ヴィンテージスキッパーバービーフレンドBarbieSkipper昭和レトロ1960年代古いバービーレトロお人形着せかえ人形
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