taylor swift ツアーブック パンフレット　1989

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商品詳細
購入後、1・2度開いたのみで 保管しておりました。1989のものは、出回りが少ないようです。水濡れ防止対策し、発送させて頂きます。お値下げ不可。reputationtourグッズ種類···パンフレット
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