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茶道具　竹一双　蓋置　大徳寺派　福本積應書付　共箱　宗篤作　引切り　稽古　茶会
商品番号 K61569118678
商品名

茶道具　竹一双　蓋置　大徳寺派　福本積應書付　共箱　宗篤作　引切り　稽古　茶会
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 7,105 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【サイズ】炉用　直径6cm高さ5.6cm直径5.1cm高さ5.6cm【状態】非常に良好目立つ傷無し【付属品】共箱　共布　紙化粧箱【商品説明】竹一双の蓋置です。大徳寺派。宝林寺住職、福本積應和尚の書付。竹師、宗篤の作品。
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