Nissy 4th DOMETOURのグッズセット売り

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NissyのDOMETOURグッズです。すべて新品・未使用ですがランダム品は中身確認のため開けています。ご当地リッピー、バッグは代行のキャンセル分が出たので他のものとまとめての出品です。素人の自宅保管になりますので、御理解の上、購入をお願いします。・ご当地リッピー（北海道）・バッグ・ロンT（Mサイズ）・ヘアゴム（リッピー）・メロンソーダに付いていたもの※コメントいただければ銀テもお付けします。※セット売りになりますのでバラ売り不可です。#Nissy#nissy#ご当地リッピー#リッピー#NissyDOMETOUR