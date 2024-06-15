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世界堂 マイナ 額 木地色 水彩 F6 550x458mm アクリルカバー
商品番号 L54630388765
商品名

世界堂 マイナ 額 木地色 水彩 F6 550x458mm アクリルカバー
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 2,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

世界堂で購入しました。税込みで9,119円でした。F6サイズ一週間使いました。マットは追加で購入しましたがぬく事ができます。アクリルカバーシートも付いてきます。用途···色紙額の素材···木製フレーム置き方···壁掛け表面カバーの素材···アクリル用途···色紙額の素材···木製フレーム置き方···壁掛け表面カバーの素材···アクリル
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