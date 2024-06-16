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龍が如く0 アクスタ 5種セット
商品番号 L36502019711
商品名

龍が如く0 アクスタ 5種セット
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 2,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

龍が如く0のアクリルスタンドになります。桐生一馬、錦山彰、マキムラマコト、真島吾朗、西谷誉の5種セットになります。特別目立つ傷はありませんが、素人保管で何度か部屋に飾っていたため、几帳面な方は御遠慮ください。まとめ買いでこの値段になりますが、バラ売りの場合は1つ1500円にさせていただきます。バラ売り希望の方はコメントお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/response404842.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic704737.html
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