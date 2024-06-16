龍が如く0 アクスタ 5種セット

龍が如く0のアクリルスタンドになります。桐生一馬、錦山彰、マキムラマコト、真島吾朗、西谷誉の5種セットになります。特別目立つ傷はありませんが、素人保管で何度か部屋に飾っていたため、几帳面な方は御遠慮ください。まとめ買いでこの値段になりますが、バラ売りの場合は1つ1500円にさせていただきます。バラ売り希望の方はコメントお願いいたします。



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