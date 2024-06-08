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茶道具　八木一艸造　唐人笛茶碗　共箱　C　4506
商品番号 T66970012156
商品名

茶道具　八木一艸造　唐人笛茶碗　共箱　C　4506
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 4,664 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約6.5cm　幅約12.3cm土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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