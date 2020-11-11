ドラムマット(150cm×120cm)の出品です。自宅の機材の入れ替えのため出品致します。コロナ禍につき電子ドラムセット一式と共に購入しましたが使用機会がなかったため出品しました。裏面に多少の擦り傷があったためやや傷や汚れありとしました。使用に問題はまったくありません。防湿部屋にて保管しておりました。電子ドラム(MEDELI)、ドラムアンプ(AP30)等と一緒に使用したい方は#ドラム関連の出品はこちらをご覧ください。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿付属品は下記の通りになります。ドラムマット(150cm×120cm)本体※写真4枚目の電子ドラムは付属しません。その他の機材は#ドラム関連の出品はこちらをご覧ください。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿種類···電子ドラムアクセサリー・パーツ···その他



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