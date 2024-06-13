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インスタコードIC-30
商品番号 T79189504002
商品名

インスタコードIC-30
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 11,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

インスタコードINSTACHORDIC-30（グレーメタリック）です。15回ほど使用。ファームウェアは最新のver.1.7.0にアッブデート済み。主観ですが、本体はあまり使用感ないと思います。箱あり。取扱説明書あり。（写真のとおり一部書き込みあり。くたびれ感があります）充電・ファームウェアアッブデートに使うUSBケーブルはありません。一般的な充電と通信に対応したUSBtypeA-Cケーブルで代用可能です。インスタコードの詳しい説明は公式ホームページをご覧ください。https://instachord.com/インスタコードはどんな楽器よりも短時間で習得でき、弾いているうちにコード進行を学べる楽器です。ただ簡単なだけでなく高度な演奏もできるので、上級者も満足させる無限の可能性を秘めています。
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