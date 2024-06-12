Fernandes フェルナンデス　エレキギターセット

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商品詳細
弾く時間が取れなく、オブジェクトになってしまっていた為出品しますギターをこれから始めたいと言う方にお勧めのセット内容となっております！！①ギター（フェルナンデス）②ストラップ（フェンダー）③ギターケース（ノーブランド）④ギター台⑤エフェクター ⑥アンプ＋ピック等の写真にあるもの6点セットです。動作確認済ですが機器類のため無保証での出品となります。無保証にご理解のある方のみご購入ください。ギター動作確認済みですエフェクターの電源アダプタは必要であればご自身でご購入下さい付属しません※交換しなくても使えますが弦が古い為交換をお勧めします値段交渉等コメントにてお願いします！！#エレキギター#ギター#フェルナンデス
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