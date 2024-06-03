【真作】★絵画★沢健　油彩6号　北アルプス山麓★I103

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絵画の種類...油彩画・油絵形式...額縁入り主題...風景・海景主な画材...油彩絵の具額寸法★約58×49作品寸法★約41×32・ガラス板は付属していません。・額にキズがあります。作品に少し細かいシミがあります。・掲載画像と実物では、若干の色味の違いが生じる事がありますがご了承くださいませ。・絵画等を購入された後、壁に掛ける場合は紐や金具の強度をよくご確認頂いた上でお掛け下さい。また、定期的に強度が低下していないか確認する事をお勧め致します。【真作】真作であると保証できる作品。落札日から90日以内に公定鑑定機関より贋作と判断された場合、作品を返品頂いた上で、鑑定料と落札金額を返金させて頂きます。【模写】わずかでも真作ではないと疑いのある作品は全て模写と表記いたします。